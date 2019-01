Freeze the time

A cura di Watch Insanity

Lascia che sia il “ticchettio” delle lancette a scandire questo viaggio, tra pini innevati alle prime luci del mattino. Di fronte a te il volante del tuo Defender Pick Up, al polso un Girard-Perregaux Laureato, e al tuo fianco lei con il suo gioiello, il suo orologio. Intorno solo natura e ruscelli ghiacciati, che vi accompagnano come una guida silenziosa e sapiente fino a 1700 metri sulle Dolomiti. Lei non sa che ad aspettarla ci sono un branco di lupi e delle slitte, ma nulla la spaventa perché è una donna giovane e sportiva, come la nuova collezione Laureato, capace di affrontare ogni sfida.

Per la prima volta il segnatempo casual-chic di Girard-Perregaux si veste interamente di ceramica. Una versione più leggera e resistente che esalta ancora di più le sue qualità ergonomiche. Come nelle altre versioni, il Laureato si distingue per la lunetta ottagonale lucida, sovrapposta a una cassa integrata “priva di anse” in questo caso da 42mm. Il bracciale, uno dei punti di forza di questo orologio, è un prolungamento della cassa, caratterizzato da maglie satinate a forma di H con raccordi bombati e lucidi. Al suo interno, il movimento a carica manuale muove le funzioni di ore, minuti, secondi centrali e data su un quadrante nero con motivo Clou de Paris.

Nero per lui, bianco per lei: la variante femminile del Laureato è in ceramica bianca, con cassa da 38mm. Un look radioso con lunetta e corona in acciaio che riprendono il colore degli indici e delle lancette a bastone argentate e luminescenti. 56 diamanti taglio brillante, per un totale di 0.90 carati, impreziosiscono la lunetta e danno risalto al quadrante bianco argentato con il classico motivo Clou de Paris. Il movimento a carica automatica garantisce 46 ore di riserva di carica ed una impermeabilità fino a 100 metri.

Per la prima volta il sofisticato design del nuovo Laureato si fonde con la purezza delle montagne innevate e della natura più selvaggia, dimostrandosi all’altezza di ogni situazione.