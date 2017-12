Fracking: dimostrati danni per la salute dei neonati

Da tempo controversa sotto il profilo ambientale, la tecnica estrattiva del fracking, con la quale si riesce a ricavare petrolio e gas dalle rocce di scisto, è stata oggetto di un ampio studio scientifico. Il risultato: si tratta di una pratica che ha conseguenze pesanti sulla salute delle persone, ma solo su scala molto locale. “Penso che questa sia la prova più convincente che il fracking abbia un effetto causale sui residenti locali”, ha detto Janet Currie, economista alla Princeton University e uno degli autori dello studio pubblicato su Science Advances.

Nel dettaglio è emerso dalle analisi che entro le due miglia da un impianto di fracking ci sono più nascite di bambini sottopeso e con maggiori problemi di salute. I bambini nati da madri che vivono fra le 3 e le 15 miglia dagli impianti, al contrario, godono di una salute nella media del territorio nazionale americano.



Queste associazioni non indagano il nesso causale, posto che esista, fra le operazioni fracking e la salute. L’ipotesi degli autori è che a causare le nascite di bambini meno pesanti sia la peggiore qualità dell’aria.

“La fratturazione idraulica ha benefici ampiamente distribuiti – tutti paghiamo le bollette del gas naturale per il riscaldamento, paghiamo tutti i prezzi dell’elettricità, paghiamo meno per la benzina più economica alla pompa”, ha detto all’Atlantic Michael Greenstone, professore di economia presso l’Università di Chicago e anch’egli fra gli autori del paper; ma tutti questi benefici sono sostenuti dalle comunità locali che vivono molto vicino ai pozzi di fratturazione idraulica. “C’è questo interessante scambio tra il bene superiore [diffuso] e i costi/benefici per le comunità locali”, ha aggiunto il professore.