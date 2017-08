Formazione Antiriciclaggio: Due ore a settimana per aiutarti a capire

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu !

Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I nuovi precetti, ovvero le ultime e più onerose sanzioni introdotte mi suggeriscono l’opportunità di programmare questa formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ .

Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono” con riferimenti pratici e già vissuti nelle mie passate esperienze operative, tanto come Ufficiale della Guardia di finanza che come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.

Ad ogni Modulo, faranno riferimento gli articoli di commento rispettivamente riportati nell’Area riservata del sito a disposizione dei partecipanti all’evento formativo ai quali verranno fornite le credenziali personalizzate per l’accesso (User e password).

Per eventuali adesioni o manifestazioni di interesse, si prega di contattare info@giovannifalcone.it – Tel. 0884551353 – 3357693411.

============

MODULO n.1