Formazione Antiriciclaggio: Due ore a settimana per aiutarti a capire

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu !

Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I nuovi precetti, ovvero le ultime e più onerose sanzioni introdotte mi suggeriscono l’opportunità di programmare questa formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione-online/.

Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono” con riferimenti pratici e già vissuti nelle mie passate esperienze operative, tanto come Ufficiale della Guardia di finanza che come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.

Ad ogni Modulo, faranno riferimento gli articoli di commento rispettivamente riportati nell’Area riservata del sito a disposizione dei partecipanti all’evento formativo ai quali verranno fornite le credenziali personalizzate per l’accesso (User e password).

Per eventuali adesioni o manifestazioni di interesse, si prega di contattare info@giovannifalcone.it – Tel. 0884551353 – 3357693411.

============

MODULO n.1

Concetto ed evoluzione storica del Delitto di riciclaggio – Esempi pratici; Nuova definizione di riciclaggio ex art.2 D.lgs 231/07 in rapporto all’Autoriciclaggio; Adeguata verifica della clientela – Scopo e natura del rapporto e Titolare effettivo – Persona politicamente esposta – Casi pratici ed esperienze operative; False fatturazioni – Fondi neri – verifica di cantiere per attività economiche;

SOLUZIONI SUGGERITE

1. Abbonamento annuale al sito web al costo di €. 200 più IVA con la possibilità di:

– partecipare alla Formazione completa con credenziali all’uopo rilasciate;

– accesso illimitato al sito con riascolto dell’audio/video dell’evento formativo giù svolto – Area riservata;

– consulenza continua – per iscritto – anche affrontando tematiche pratiche operative con riscontro entro 24 ore;

– Accesso area quesiti;

– dopo tre anni di “abbonamento” al sito si ha diritto allo sconto del 50% per eventuali “memorie difensive” per contestazioni degli Organi di vigilanza (Bankit e Guardia di finanza)

2. Abbonamento annuale base al sito, al costo di €.50 più IVA, con la possibilità di:

– partecipare ad un Modulo a scelta della formazione online programmata (1 Modulo), a cominciare dal 02 settembre 2017;

– accesso all’Area riservata con la possibilità di riascoltare l’evento e leggere una serie di articoli a commento della Formazione già svolta;

– accesso illimitato al sito.

3. Formazione online completa dei 5 Moduli, al costo di €.100 più IVA, con la possibilità di:

– seguire la formazione della durata di due ore – dalle 11,00 alle 13,00 – ogni sabato a cominciare dal 02 di settembre 2017 e a seguire ulteriori 4 appuntamenti successivi con le stesse modalità;

– accesso all’Area riservata per riascoltare l’audio/video dell’evento formativo ovvero leggere tutti gli articoli già disponibili a commento degli argomenti trattati nell’evento.

4. Formazione limitata ad un solo Modulo a scelta, al costo di €. 24 compreso IVA

– accesso all’Area riservata per riascoltare l’audio/video dell’evento formativo ovvero leggere tutti gli articoli già disponibili a commento degli argomenti trattati nell’evento.

P.S. Tutte le soluzioni suggerite prevedono la “registrazione al sito” – operazione gratuita – con la possibilità di rivere una newsletter settimanale con tutti gli aggiornamenti sul tema dell’Antiriciclaggio e Governance d’impresa. Grazie