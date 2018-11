Formazione, a Firenze per parlare del futuro della consulenza finanziaria

Le sfide e il futuro della consulenza finanziaria saranno l’oggetto della giornata di formazione organizzata da Wall Street Italia a Firenze, giovedì 22 novembre dalle 9:30. Sede dell’incontro, valido per l’accreditamento di 4 ore di formazione Efpa, è l’hotel First in via Dino Ciolli 5 a Calenzano (Firenze).

Il programma della mattinata prevede l’apertura dei lavori con la conferenza “L’innovazione tecnologica: quale futuro ci attende”, tenuta da Massimo Canducci, chief innovation officer di Engineering e professore all’università di Torino.

A seguire sul palco salirà Raimondo Marcialis, amministratore delegato di McAdvisory, per approfondire il tema “La tecnologia come strumento per arrivare ai nuovi clienti e aumentare il valore della consulenza”.

A concludere Antonio Ruggiero, digital transformation advisor di Microsoft Enterprise Sevices si unirà a Massimo Canducci e Raimondo Marcialis nella tavola rotonda “Fintech e nuovi sistemi di pagamento: quali evoluzioni per la consulenza finanziaria?” moderata dal direttore responsabile di WSI Massimiliano Volpe.

