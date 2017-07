Ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa da un punto di vista fondamentale e non sarà da meno anche oggi, visto che continuerà l’audizione di Janet Yellen al Congresso. Sorprese non dovrebbero essercene più, ma mi raccomando rimanete sempre all’erta, specialmente sul forex.

Video Analisi

Analisi forex

Come sempre partiamo dal vedere quali copie valutarie/materie prime abbiamo analizzato nella video analisi riportata qui sopra:

EUR/GBP

CAD/JPY

USD/CHF

US OIL

Partendo dal cambio euro sterlina, possiamo notare come il trend sia nettamente rialzista a partire da inizio maggio di quest’anno. Il prezzo dopo aver rotto la resistenza statica in area 0.8848/0.8850 è andato a ritestare area 0.8940/0.8941. Da qualche seduta di mercato ha cominciato il suo lento ritracciamento verso la trend line rialzista (o supporto dinamico), qui sarà interessante vedere se il prezzo romperà al ribasso e quindi proiettarsi in area 0.8637/0.8640 oppure rimbalzare e andare a ritestare i massimi relativi precedenti citati poc’anzi.

Su questo cross valutario forex, ho realizzato un ottimo profitto

Passiamo a CAD/JPY, il cross più interessante rispetto agli altri vista la figura di inversione che si è venuta a creare nelle ultime settimane/mesi di contrattazione. Spostandoci su un time frame giornaliero (solo per questa coppia valutaria), possiamo notare la classica figura del testa e spalle. La neckline è posta in area 88.65 e se il prezzo dovesse rompere con decisione al rialzo, allora ci potremmo aspettare una escursione da parte del prezzo di almeno un 1000 pip.

Quindi fossi in te la terrei sotto controllo perché il prezzo comunque nelle ultime ore di mercato sta oscillando proprio sulla resistenza statica o neckline.

Su USD/CHF il trend di fondo continua a rimanere ribassista, vista al trend line discendente tracciata a partire da fine dicembre dell’anno scorso. Attualmente il prezzo si trova a rimbalzare su un supporto in area 0.9597/0.96 e di conseguenza gli scenari possono essere due:

Il primo, rottura del supporto e continuazione del trend ribassista in atto

Il secondo, rimbalzo per tornare sui precedenti massimi relativi in area 0.9766

E infine andiamo a concludere questa video analisi forex / commodity con il petrolio. Quest’ultimo nelle ultime sedute di mercato si trova all’interno di un ampio canale statico compreso tra i 47 dollari al barile e i 44 dollari. Come vi ho sempre detto, per me sono due livelli molto importanti che possono decidere il proseguo al rialzo o al ribasso da parte di questa materia prima.

Anche in questo caso, massima attenzione.