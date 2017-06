Fondi Pir: Euromobiliare ne lancia due, un azionario e un flessibile

Euromobiliare Asset Management Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Credem ha lanciato due nuovi prodotti conformi alla normativa Pir: Euromobiliare Pir Italia Azionario ed Euromobiliare Pir Italia Flessibile. L’obiettivo del lancio dei due nuovi prodotti, disponibili al collocamento dal 5 giugno, è diversificare la gamma di offerta in funzione delle esigenze dei risparmiatori, offrendo la possibilità di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per i Pir e supportando al contempo l’economia reale italiana in ottica di lungo periodo.

I Pir (Piano individuale di risparmio) sono stati varati con l’obiettivo di sostenere le aziende italiane e in particolare le Pmi. Questa tipologia di prodotto prevede l’investimento dei fondi raccolti in strumenti finanziari emessi da aziende italiane e offre agevolazioni fiscali ai risparmiatori che detengano l’investimento per almeno cinque anni (nessuna tassazione sui redditi generati dall’investimento e sull’imposta di successione).

I due prodotti consentono di cogliere i benefici previsti per i Pir attraverso politiche gestionali molto diverse tra loro. Euromobiliare Pir Italia Azionario è un fondo che si concentra sul segmento azionario, mentre Euromobiliare Pir Italia Flessibile ha una maggiore caratterizzazione sul segmento obbligazionario.