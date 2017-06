Fmi, rischio spread all’orizzonte per i Paesi ad alto debito

Il Fondo Monetario Internazionale ha confermato i timori, già piuttosto diffusi, sul fatto che il prossimo restringimento delle politiche monetarie potrebbero portare a un nuovo allargamento degli spread “in alcuni Paesi ad alto debito”.

“Alcuni Paesi ad alto debito pubblico potrebbero affrontare crescenti spread sovrani quando la politica monetaria accomodante sarà ridotta”, scrive più precisamente il Fmi. Questo fenomeno potrebbe verificarsi nonostante il fatto che la crescita, nel complesso dell’Eurozona, si stia irrobustendo: “La ripresa dell’Area Euro è in rafforzamento e sta diventando più ampiamente distribuita”, ha scritto il Fondo in una dichiarazione di giovedì, “dovrebbe esserci un rinnovato impegno a completare l’unione bancaria, portare in avanzamento l’unione dei mercati dei capitali e creare una capacità fiscale comune”.

Fra i rischi notati dal Fmi, tuttavia, vanno aggiunte anche le “incertezze sul commercio globale, la Brexit e la geopolitica”; l’Eurozona, da parte sua, presenta ancora “ debolezze strutturali e squilibri dalle radici profonde”.

Nonostante gli stimoli monetari, ha precisato il Fondo, l’inflazione core, che esclude le componenti più volatili del paniere dei beni che compongono l’indice dei prezzi, resta “a livelli indesiderabilmente bassi”. L’inflazione bassa, lo ricordiamo, è particolarmente sfavorevole a chi ha contratto dei debiti perché ne rende più costosa la restituzione in termini reali. Alcuni Paesi in condizioni economiche più forti, ha dunque scritto il Fmi, dovrebbero accettare che l’inflazione salisse oltre il target del 2% “per un periodo prolungato”. La Germania, per fare un esempio concreto, si è sempre opposta a questa linea; l’inflazione tedesca è all’1,4% a maggio.