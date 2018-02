Flat tax: non sarà solo propaganda?

La flat tax era diffusa in passato in alcuni paesi dell’est e nei paradisi fiscali.

Non risultano vantaggi ai cittadini dalla storia, tranne rari casi, ma vantaggi per imprese e Stato si.

Probabilmente si è trattato di gestioni poco chiare da parte degli Stati stessi, ma non sta a noi giudicare.

Le modalità di utilizzo quindi diventano cruciali.

La flat tax per le imprese è stata recentemente introdotta da Trump in USA, non senza contestazioni.

Berlusconi ha proposto la flat tax per l’Italia nel caso la sua coalizione vincesse la competizione elettorale.

Il sostegno economico necessario in fase di avvio della flat tax, secondo Berlusconi, si troverebbe nella eliminazione (o limitazione) delle detrazioni fiscali, con la chiusura dei contenziosi e delle pendenze tributarie, e spera nella induzione alla riduzione dell’evasione fiscale, non più necessaria in presenza di sconti sostenuti nella tassazione.

I soli casi in cui la flat tax in Italia è stata introdotta è relativa alle rendite finanziarie (26%) e la cedolare secca sugli affitti. Il problema anche in questi casi sono le patrimoniali collegate a questi due tipi di investimenti che rendono poco attraenti questi tipi di approcci. Chiaramente le patrimoniali sono cosa diversa dalla flat tax, ma in Italia in questi casi è stato così, pertanto non c’è stato nessun vantaggio nell’utilizzo per i contribuenti. Diverso sarebbe se venisse applicata senza questi trucchi.

La tassazione italiana è notoriamente insostenibile e poco attraente, pertanto a prescindere dall’esito elettorale occorrerà intervenire.

