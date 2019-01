Fitch promuove l’Italia e bacchetta Usa: “Rischia di perdere tripla A”

Italia meglio degli Usa. A dirlo l’agenzia di rating Fitch che oggi in una nota, a firma del responsabile globale dei rating sovrani James McCormack, si dice positivamente sorpresa dai recenti sviluppi del nostro paese. Fitch a fine agosto ha pubblicato un warning su un possibile downgrade dando outlook negativo al rating del Paese ma oggi la svolta.

Così McCormack riferendosi al miglioramento del rapporto con la Commissione europea. Se l’Italia ha che da festeggiare dall’altra parte del mondo invece no. Sempre Fitch difatti ha messo oggi gli Stati Uniti a rischio di perdita della tripla A e questo a causa del shutdown, il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti entrato nel 19esimo giorno.

Se guardiamo ai numeri dell’ufficio di bilancio del Congresso possiamo vedere i livelli del debito che si muovono più in alto, e gli interessi del governo degli Stati Uniti che si muovono decisamente più in alto nel prossimo decennio.

Così James McCormack alla Cnbc.

“Ci deve essere un qualche tipo di aggiustamento fiscale per compensare ciò altrimenti il deficit stesso si sposta più in alto e si prende in prestito denaro per pagare gli interessi sul debito. Il che significa un deterioramento fiscale significativo.