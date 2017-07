Quando si arriva al “fine vita”, soprattutto quando in precedenza se ne sono fatte di tutti i colori, nel senso che sono stati provocati tanti danni, l’agonia può durare anche molto tempo.

Durante quest’agonia può succedere di tutto: spasmi a non finire.

In questa fase si possono ancora combinare guai perché quando parliamo di “Equitalia”, ancorché morta perché soppressa d’ufficio, può capitare di tutto e le sorprese, in un modo o nell’altro, sono sempre possibili.

E’ successo l’altro giorno ad un imprenditore campano, operante nel settore automobilistico, Francesco TAMIGI di Nocera Inferiore dove si è registrato l’ultimo “spasmo” di Equitalia.

Questo imprenditore si è visto consegnare dal postino una “Raccomandata da Equitalia” definitivamente soppressa dal 1° luglio 2017[1].

Nel mentre pensava già alle vacanze saltate per qualche debito insoluto, qualche virgola omessa o fuori posto o qualche F/24 dimenticato, con tanta ansia e preoccupazione si decide ad aprire la busta dove, insieme a tutta la pappardella commentata, dove solitamente ci si capisce soltanto con l’aiuto di un bravo interprete, legge la somma riportata sul bollettino di conto corrente prestampato: euro 0,01 (un centesimo/00).

Insomma si tratta di pagare un centesimo!

Nel mentre lo sventurato sta preparando le carte per chiedere la “rateizzazione”, come indigeno e osservatore interessato mi chiedo:

Questa è la macchina della Pubblica amministrazione deputata al contrasto all’evasione fiscale:

della Pubblica amministrazione deputata al contrasto all’evasione fiscale: Quanto è costato all’Erario , ovvero al contribuente di questo disgraziato Paese, l’intera operazione – personale impegnato, costo materiale del carteggio;

, ovvero al contribuente di questo disgraziato Paese, l’intera operazione – personale impegnato, costo materiale del carteggio; Esiste una procedura interna per sanzionare non tanto e non solo il personale impegnato nella grande operazione di recupero di “debito erariale” ma soprattutto un Dirigente al quale chiedere conto?

Dobbiamo rassegnarci o è giunta l’ora di indignarci?

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze in carica o chi per lui, potrà mai trovare il tempo per fornire una risposta ragionevole ai tanti sudditi interessati a risolvere l’arcano?

Pretendiamo una risposta entro e non oltre il terzo millennio appena iniziato.

Vergogna vergognosa!

