Fintech, Ubs farà a meno del 30% dei dipendenti

Una strage di posti di lavoro. Lo sviluppo delle tecnologie nel sistema bancario, il cosiddetto FinTech, rischia di far diminuire vertiginosamente, i posti di lavoro. Un esempio?

La banca svizzera Ubs, per esempio, potrebbe fare a meno di 30 mila dipendenti. Sono i numeri confermati in un’intervista a Bloomberg Markets dall’amministratore delegato, Sergio Ermotti:

“Per i nostri servizi, noi utilizziamo una quantità significativa di persone, quasi 95.000″, ha detto Ermotti, aggiungendo che grazie al fintech :”nei prossimi anni sarà possibile contare sul 30 per cento in meno”. I posti di lavoro che resteranno “saranno lavori molto più interessanti, dove il contenuto umano sarà fondamentale per il servizio”.