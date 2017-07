Fintech inedito: con Soisy i dividendi vanno ai clienti

Novità assoluta in Italia l’iniziativa lanciata da Soisy, la piattaforma di Social Lending (prestiti tra privati) autorizzata dalla Banca di Italia, che premia la fiducia dei clienti. Si chiama Give You Back e prevede la re-distribuzione ai propri investitori- clienti – e non ai soci – di un bonus del 10% degli interessi pagati da tutti i prestiti finanziati sulla sua piattaforma nel periodo di attività compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2017.

In sostanza chiunque avrà effettuato un investimento di almeno 100 euro entro il 1° luglio 2017, mantenendo il profilo da investitore attivo fino al 31 dicembre 2017, riceverà il dividendo. L’iniziativa nasce dalla volontà di ricambiare la fiducia di chi è entrato a far parte della community Soisy, una piattaforma di prestiti tra privati autorizzata da Bankitalia e nata a Milano nel gennaio 2015, che permette alle persone di prestarsi soldi direttamente e senza intermediazioni, consentendo a tutti di ottenere condizioni più vantaggiose e di beneficiare di tempistiche più rapide e processi più snelli.

Come calcolare l’entità di questi inattesi dividendi? Basterà: dividere la somma risultante dal 10% del totale degli interessi pagati dai prestiti nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017 per il numero dei beneficiari dell’operazione. I valori degli interessi pagati e dei beneficiari saranno aggiornati mensilmente sul sito internet così da permettere a ognuno di farsi un’idea sull’andamento dell’iniziativa. L’accredito della somma spettante a ciascuno dei beneficiari avverrà entro il 31 gennaio 2018 sul conto di pagamento di ogni utente.

Pietro Cesati, CEO e founder di Soisy, ha spiegato il perché di questa iniziativa: