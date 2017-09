Fintech: aziende sempre più attirate da Internet delle Cose

Internet delle cose oggetto di investimenti da parte delle aziende Fintech e InsurTech. La nuova analisi di Frost & Sullivan, intitolata “Global IoT in Financial Services Market, 2017″, fornisce un approfondimento sulle tendenze di adozione di Internet delle cose (IoT) nelle banche e nelle compagnie di assicurazione.

Ecco le parole di Jean-Noël Georges, Global Program Director del gruppo Digital Transformation di Frost & Sullivan.

Lo studio mette in luce come anche se le società di servizi finanziari si stanno avvicinando a Internet delle cose, hanno ancora dei dubbi relativi all’immissione di dati sensibili in reti con innumerevoli punti di accesso

“Una violazione della sicurezza può compromettere i dati critici dei clienti come indirizzi, dettagli delle carte e informazioni personali, causando una perdita di valore di marca per l’organizzazione finanziaria. I fornitori di servizi che possono offrire un’infrastruttura protetta per smartphone, dispositivi indossabili e dispositivi diagnostici a bordo connessi in rete hanno maggiore probabilità di avere successo in questo mercato in continua evoluzione. Inoltre, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GPRD) costringerà gli istituti finanziari a rafforzare la protezione dei dati dei cittadini europei per essere conformi alla nuova normativa entro maggio 2018.

Internet delle cose troverà una maggiore accettazione nelle società di servizi finanziari nel momento in cui gli operatori collaboreranno con i fornitori tecnologici lungo tutta la catena del valore. Ciò consentirà di condurre test estesi e più approfonditi sull’impatto delle tecnologie IoT e darà slancio ai casi d’uso rilevanti. Inoltre, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico saranno complementari all’implementazione di Internet delle cose nelle banche offrendo trasparenza e approfondimenti chiave sui dati in tempo reale. A tempo debito, è atteso che le banche ridurranno il numero delle filiali fisiche e aumenteranno il numero delle filiali digitali, creando più opportunità per l’implementazione di Internet delle cose”.