FinecoBank distribuirà i fondi di Investec AM

Investec Asset Management ha siglato un accordo di distribuzione con FinecoBank che prevede il collocamento di 5 fra i suoi principali fondi di diritto lussemburghese distribuiti in Italia. I fondi sono accessibili dalla fine di giugno attraverso la piattaforma di FinecoBank. Con quest’ultimo accordo, che va ad aggiungersi a quelli recentemente conclusi, Investec Asset Management compie un altro passo in avanti nell’offrire agli investitori italiani la propria gamma di prodotti sempre più completa. I fondi top di gamma di Investec Asset Management accessibili attraverso www.finecobank.com sono un comparto multi-asset income globale, due azionari globali e un azionario europeo. Completa l’offerta un comparto che investe nelle obbligazioni in valuta locale dei mercati emergenti, fra le aree di eccellenza di Investec Asset Management. La società, oggi gestore globale, è infatti nata a Cape Town, in Sud Africa, nel 1991, ed è stata fra le prime a lanciare una strategia sul debito in valuta locale di questi mercati.

Gianluca Maione (nella foto), country head per l’Italia di Investec AM, ha commentato: “Siamo lieti di aver siglato questa partnership con FinecoBank, grazie alla quale possiamo consolidare ancora di più la nostra presenza nei canali distributivi in Italia e offrire a una clientela sempre più ampia alcune fra le nostre più apprezzate strategie di investimento. Questo nuovo accordo è un’altra tappa fondamentale del nostro percorso di crescita in Italia, dove puntiamo a ricoprire un ruolo sempre più centrale”.