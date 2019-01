Fineco, 2018 da record

Si difende decisamente bene Fineco nonostante un periodo complesso per i mercati finanziari. Il 2018, infatti, si chiude con una raccolta pari a 6,2 miliardi di euro, +4% rispetto al 2017. Solo nel mese di dicembre la raccolta è stata di 797 milioni, di cui 223 milioni in guided products and services. Il mix della raccolta risulta coerente con il contesto più complesso rispetto allo scorso anno: la raccolta gestita ha raggiunto 2,3 miliardi, la raccolta amministrata si è attestata a 1,8 miliardi mentre la raccolta diretta è stata pari a 2,13 miliardi.

La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 5,5 miliardi (+1% a/a). Il Patrimonio totale è pari a 69.333 milioni (+3% a/a). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a € 500.000, si attesta a 25.830 milioni, in linea con il 2017. Si segnala che al 31 dicembre 2018 Fineco Asset Management gestisce masse per 10 miliardi, di cui 6 miliardi classi retail e circa 4 miliardi relativi a classi istituzionale.

Da inizio anno sono stati acquisiti 111.541 nuovi clienti (-3% a/a), di cui 6.866 nel solo mese di dicembre. Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2018 è di quasi 1.280.000, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’attività di brokerage, nel 2018 sono stati realizzati 25,9 milioni di ordini eseguiti, in linea con il 2017.