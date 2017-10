Finanza & Futuro consolida la rete in Toscana

Finanza & Futuro, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, si rafforza con quattro nuovi ingressi in Toscana. Si tratta di Viviano Vaiani, Vanessa Vaiani e Riccardo Dazzi, tutti e tre con una decennale esperienza in Fineco, e di Fabio Giannelli, proveniente da Fideuram.

I quattro nuovi ingressi fanno capo all’area Centro Sud, guidata dal network manager Francesco Damiani, e vanno a rafforzare il team di consulenti dell’ufficio di Livorno.

Da inizio anno sono 56 i consulenti entrati a far parte della rete nazionale di professionisti di Finanza & Futuro.

“Siamo molto soddisfatti che Viviano, Vanessa, Riccardo e Fabio abbiano scelto di unirsi al nostro team in Toscana – commenta Dario Di Muro, amministratore delegato di Finanza & Futuro -. Il loro ingresso va a rafforzare ulteriormente la nostra rete e la presenza di professionisti di alto profilo sul territorio e rappresenta una conferma dell’attrattività del nostro modello di business, che pone al centro la cura e l’attenzione verso il cliente”.

Oggi Finanza & Futuro in Toscana può contare su 92 consulenti, 11 uffici e oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro di masse in gestione. La rete di consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank sul territorio nazionale conta oggi circa 1400 professionisti, con portafogli medi di elevata qualità superiori ai 10 milioni di euro, e 14 miliardi di patrimonio in gestione a livello nazionale.