Financial manager & phishing – alert ad horas della banca o altro intermediario

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.12857 del 2 marzo 2016 (1) è stata chiamata in causa dal ricorso presentato da Lupo Guerrina Iolanda e Piepoli Paolo in quanto dichiarati colpevoli dalla Corte di appello di Milano del delitto di riciclaggio di denaro sporco e della sola ricettazione in capo a Nikitina ElenA (2).

Nel corso delle udienze per il giudizio di merito era emerso che i ricorrenti avevano ricevuto “offerte di lavoro” da parte di un fantomatico Mr. George Taylor jr. referente di una misteriosa Marketbond LLC, con precise istruzioni circa la destinazione delle somme ricevute sui propri conti correnti da bonificare successivamente verso Paesi dell’est europeo.

Riteneva infatti la Corte di Appello che la sussistenza del reato di “phishing” fosse provato dalla circostanza che:

tutte le somme transitate sui conti correnti degli imputati e da questi ritrasferite con altre operazioni di bonifico estero, “pacificamente provengono da indebiti e delittuosi prelievi, ciò risultando indiscutibilmente dalle denunzie presentate dagli istituti di credito che sono la genesi (unica) del presente processo penale”;

era emerso all’esito di “plurime testimonianze che le operazioni segnalate – e divenute oggetto di accusa – siano solo e soltanto quelle anomale, dove i correntisti si rivolgevano al proprio Istituto trattario lamentando d’essersi accorti dall’esame degli estratti conto di poste a debito, senza aver mai autorizzato il relativo pagamento”;

la circostanza di ricevere somme sui conti senza alcun rapporto economico sottostante che le giustifica ovvero la destinazione verso soggetti sconosciuti – con la istruzione di riferire alla Western Union che trattavasi di propri parenti – ancora di più confermano il carattere delittuoso della condotta dei ricorrenti;

che trattasi di reato presupposto al riciclaggio realizzato dalla condotta della LUPO e PIEPOLI laddove decidono di trasferire a mezzo bonifico le somme ricevute sui propri conti correnti in ossequio alle istruzioni ricevute;

Precisano gli Ermellini come deve inoltre ricordarsi come la Corte di appello ha fatto sostanziale applicazione del principio secondo cui l’affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione (Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011 Rv. 24944).

Alert della banca

(1) SENTENZA ORIGINALE 12857 DEL 6 MARZO 2016

[2] Che ha trattenuto per sé la somma di 4.800 euro ricevuta sul conto corrente senza dare seguito alle istruzioni per il bonifico successivo