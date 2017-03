Fidelity: chi ignora rischi Trump la pagherà

“Non si possono ignorare né (i rischi rappresentati da) Trump né gli altri scenari politici”, altrimenti sui mercati si rischia di pagare caro l’errore. L’avvertimento è del direttore degli investimenti presso Fidelity Investment Management, Tom Stevenson , il quale sottolinea all’emittente americana CNBC come la chiave per gli investitori quest’anno è capire se Donald Trump riuscirà a mantenere le sue promesse.

Investire è molto difficile al momento. Le prime reazioni all’elezione a sorpresa di Trump sono state un rafforzamento di dollaro Usa e Borse, sulla speranza di un maxi piano di taglio fiscale, di investimenti pubblici e de-regulation.

Ma ora che i mercati azionari scambiano ai massimi di sempre, nonostante le tante incertezze politiche, non solo in Usa, è giunto il momento di prendersi una pausa di riflessione. Non è stato ancora fatto nulla di concreto a Washington e ci sono “segnali preoccupanti del fatto che le cose non stanno andando come previsto”, come dimostra la confusione venuta a crearsi con la proposta di riforma dell’assistenza sanitaria avanzata dai Repubblicani che dovrebbe sostituire la controversa Obamacare.

L’amministrazione Trump dovrà superare lo scoglio del Congresso e del debito pubblico. L’innalzamento del tetto del debito deciso dal precedente governo Obama scade presto e le misure promesse da Trump in campagna elettorale non sono certo favorevoli a un rientro della deficit dei conti federali.