Fee Only Summit 2018: via all’evento dedicato alla Consulenza Finanziaria

E’ dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente il FEE Only Summit, due giorni di approfondimenti, seminari e conferenze, tutti i professionisti e gli operatori del settore, in programma il 18 e 19 ottobre a Verona.

Asset managers, emittenti, società Fintech, intermediari e media di settore si alterneranno sul palcoscenico del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra a Verona. Tra i tanti argomenti che verranno affrontati durante l’evento con diverse conferenze e tavole rotonde, si parlerà di mercati, di strategie di investimento, portafogli alternativi, finanza sostenibile, piattaforme e fintech. Ma il tema centrale dei due giorni del Fee Only Summit 2018 è il ruolo del Consulente Indipendente, con tutte le novità normative previste alla luce dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2018, del nuovo Albo dei Consulenti Finanziari, che consentirà anche ai consulenti indipendenti ed alle società di consulenza finanziaria (SCF) di avere la propria professione regolamentata. Fee Only Summit rappresenta così un’occasione per conoscere meglio questa professione e per l’attività di networking, con consulenti che già da diversi anni operano nel settore, con colleghi che sono intenzionati a fare la stessa scelta, e con tutti gli operatori che vedono in questa professione il futuro della consulenza in Italia.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, e rivolta a tutti i professionisti del mondo finanziario che desiderano approfondire i temi legati alla consulenza finanziaria indipendente. Tra i partecipanti ci saranno consulenti indipendenti, SCF, ex-promotori, private bankers, gestori, commercialisti, avvocati e giovani appassionati di finanza. Quest’anno inoltre verrà per la prima volta organizzata una conferenza interamente dedicata ai giovani laureandi e neo laureati che vogliono approfondire le opportunità legate alla figura del consulente autonomo, che è già presente da molti anni sul mercato americano e viene oggi istituzionalizzata in Italia. Per iscriversi all’evento: https://www.consultique.com/it-it/fee-only-summit-2018-verona-18-19-ottobre-v1.aspx.