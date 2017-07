Federico Ghizzoni nominato presidente del cda di Rothschild

Rothschild Global Advisory annuncia la nomina di Federico Ghizzoni (nella foto) a presidente del Consiglio di amministrazione di Rothschild S.p.A., controllata di Rothschild & Co, fra i leader mondiali della consulenza finanziaria e dell’investment banking. Ghizzoni, grazie alla lunga e consolidata esperienza nel settore delle istituzioni finanziarie e al ruolo di amministratore delegato del Gruppo Unicredit, ricoperto dall’ottobre 2010 al luglio 2016, potrà contribuire all’ulteriore sviluppo e consolidamento dell’attività di Rothschild in Italia.

Nell’annunciare la nomina, David de Rothschild, presidente di Rothschild & Co, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che Federico abbia accettato di collaborare con il nostro Gruppo e siamo convinti che porterà un contributo significativo per una ulteriore crescita delle nostre attività in Italia, Paese che rappresenta una parte importante del nostro business”.

Federico Ghizzoni ha aggiunto: “Sono entusiasta di poter lavorare nella squadra di Rothschild e in particolare di poter mettere a disposizione dei clienti della banca l’esperienza che ho acquisito nelle mie precedenti posizioni per aiutarli ad affrontare temi strategici che oggi sono diventati sempre più complessi e cogliere nuove opportunità”.