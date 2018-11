Fed, Trump torna all’attacco: “vorrei tassi più bassi”

Mentre sono sempre più numerose le banche d’affari, Goldman Sachs e Jp Morgan in testa, ad anticipare un rallentamento dell’economia americana nel 2019, il presidente Usa Donal Trump torna ad attaccare la Federal Reserve, colpevole, a suo parere, di aumentare i tassi di interesse Usa ad un ritmo troppo elevato.

Prima di partire per il suo resort Mar-a-Lago in Florida, ieri, l’inquilino della Casa Bianca è tornato a criticare la banca centrale americana, dicendo di volere tassi più bassi.

“Mi piacerebbe vedere tassi di interesse più bassi. Penso che il costo del denaro sia troppo alto “, ha detto Trump, specificando che quello della Fed, rispetto al sell off visto in questo giorni dei titoli tecnologici, rappresenta un problema più grave per l’economia d’oltreoceano.