Fed sfida Trump: “avanti con il rialzo dei tassi”

Che piaccia o meno a Donald Trump, la Fed andrà avanti sulla strada dei rialzo dei tassi. È quanto emerge dai verbali della Fed, relativi all’ultima riunione del 25 e 26 settembre, quando i tassi sono stati alzati nell’intervallo compreso tra il 2% e il 2,25%, da cui emerge la volontà della banca centrale americana di proseguire sulla strada degli aumenti graduali dei tassi di interesse, in linea con l’espansione economia.

Parole che rischiano di non piacere al presidente Usa, che ha più volte criticato la scelta della Fed di aumentare i tassi al ritmo attuale. Mentre la maggior parte dei presidenti si è tenuta alla larga dal commentare pubblicamente le scelte della Fed, Trump ha espresso più volte il suo disappunto su ciò che l’istituto di politica monetaria sta facendo, affermando che i tassi più alti rappresentano la principale minaccia alla ripresa economica.

”Un approccio graduale compensa i rischi’‘ derivanti dall’andare ”troppo velocemente o troppo lentamente” con le strette, si legge nel verbale della Fed in cui si spiega inoltre che l’inflazione è in corsa per centrare l’obiettivo del 2% su base prolungata.