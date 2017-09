“Fed non ridurrà il bilancio, sono solo chiacchiere”

Nonostante gli annunci, la Fed non ridurrà il proprio bilancio. E’ l’idea di Peter Schiff, CEO di Euro Pacific Capital, secondo cui al contrario “lo farà salire ancora di più”, ha detto in un’intervista a TheStreet.

“Il bilancio si sta muovendo verso $ 10 trilioni. Non c’è modo in cui la Fed possa scaricare i titoli e titoli garantiti da mutui. Non mi interessa quello che dicono. Vediamo come agiscono: hanno annunciato l’aumento dei tassi per anni prima di iniziare la stretta monetaria”.