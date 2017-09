Fed falco, dollaro ai massimi di un mese. Borse credono in Trump

Sui mercati valutari il dollaro Usa si porta ai massimi di quasi un mese dopo la posizione sempre più aggressiva assunta dalla Federal Reserve in materia di politica monetaria. Janet Yellen ha precisato che per alzare i tassi di interesse quest’anno non devono aspettare un incremento dell’inflazione, che da molti economisti e commentatori era visto come l’ostacolo in grado di impedire alla Fed di imporre una stretta monetaria a fine 2017. Prima dell’intervento di ieri sera della presidente della Fed i mercati, pur consapevoli che l’era dei tassi bassi è ormai finita, non davano per scontata la misura di irrigidimento monetario.

Intanto il presidente Usa Donald Trump sta preparando il disegno di legge di riforma del fisco: il gruppo dei Sei Senatori incaricati di stilare il piano di riforma delle tasse farà l’annuncio oggi: si prevede una corporate tax in calo dal 35% al 20% e grossi favori alla parte più ricca della popolazione, nonché penalizzazioni per alcuni Stati governati dai Democratici come il New Jersey e New York. Per Trump sarà cruciale ottenere il pieno supporto politico. Secondo il Segretario al Commercio Wilbur Ross la riforma darà una bella spinta all’economia e creerà posti di lavoro. Le prospettive di un rialzo del costo del denaro favorisce le banche in Boras, mentre i titoli più ciclici e i gruppi attivi nelle risorse di base sono spinti dalle speranze di una rafforzamento della ripresa economica.