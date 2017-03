Fed e Bce: mercati impreparati. Bond: fine della paralisi

Anche se i mercati sono convinti che la Federal Reserve imporrà un rialzo dei tassi a marzo e seguirà un approccio più aggressivo nella sua politica monetaria, gli investitori non sono veramente pronti secondo gli analisti e l’apparente tranquillità nel mercato dei bond è destinata a finire. La Fed d’altronde siede su un bilancio gigantesco, il maggiore della sua storia, e comprando titoli a lungo termine e shortando quelli a breve scadenza ha ormai assunto il ruolo di un fondo hedge.

Intanto Mario Draghi e la Bce si trovano davanti a un dilemma: ridurre l’arsenale di allentamento monetario vista la ripresa dell’inflazione oppure tenersi pronta a ricorrere all’opzione nucleare viste le tante incertezze politiche in Europa nell’anno delle Superelezioni. Asia mercati azionari nervosi dopo l’arretramento di Wall Street. Tra gli altri mercati sul valutario euro stabile sul dollaro, ben al di sotto dei massimi due giorni fa toccati a $1,0640. Sull’obbligaionario Bund decennale debole in avvio dopo il recupero di ieri. Petrolio in flessione e oro poco sopra i minimi di febbraio testati ieri sera a 1.214 dollari l’oncia.

