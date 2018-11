Fed conferma i tassi e apre porta a stretta di dicembre

Tutto come nelle previsioni. La Fed non ha toccato i tassi di interesse, che restano confermati nella forchetta tra il 2% e il 2,25%. La decisione è stata unanime.

La banca centrale Usa ha rialzato i tassi tre volte quest’anno e dovrebbe aumentarli di altri 25 punti base nella riunione del prossimo mese.

Ipotesi confermata dalla nota successiva alla riunione di due giorni, in cui si legge che l’istituto di Washington “si attende che ulteriori aumenti graduali dei tassi saranno coerenti con l’espansione sostenuta dell’attività economica, le buone condizioni del mercato del lavoro e l’inflazione vicino all’obiettivo del 2% nel medio termine”.

I rischi per le prospettive economiche “appaiono equilibrati”. Negli Stati Uniti “il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi e l’attività economica è cresciuta a tassi elevati”, ha proseguito la Fed, aggiungendo che “l’occupazione fa progressi e il tasso di disoccupazione scende. La spesa delle famiglie continua ad aumentare in modo sostenuto”.

Nessuna indicazione è invece arrivata sulla recente volatilità dei mercati azionari statunitensi che ha portato a un selloff in ottobre, né l’ipotesi che la crescita globale possa rallentare il prossimo anno. Non sono state fatte previsioni economiche aggiornate e non era previsto che il presidente Jerome Powell tenesse una conferenza stampa.