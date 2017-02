Febbre oro. L’Lme e l’accordo che autorizza Goldman & Co. a ‘stampare moneta’

E ora oltre alle banche centrali, anche le banche ‘normali’ potranno stampare moneta. E’ questa l’interpretazione che alcuni economisti hanno dato all’accordo, siglato poche ore fa, tra il London Metal Exchange (LME), la piattaforma londinese dove sono quotati i contratti sulle commodities, e alcuni istituti di credito, al fine di sostenere i futures sull’oro.

Stando a quanto spiega Reuters, i punti principali dell’accordo sono i seguenti.

Le banche acquisiranno quote nei contratti Lme sull’oro attraverso una nuova società.

Prometteranno di fornire liquidità e in cambio riceveranno parte dei guadagni provenienti dagli scambi.

La presenza di una maggiore liquidità potrebbe permettere alla piattaforma dell’Lme di scavalcare le altre piattaforme di scambio delle materie prime.

Questi i punti i principali dell’accordo che l’Lme avrebbe raggiunto, stando a quanto riportato da alcune fonti, con una società fondata appunto da un gruppo di banche per promuovere le operazioni di trading dei nuovi contratti futures sull’oro. I nomi sono altisonanti: si tratta di Goldman Sachs, di ICBC Standard Bank, di Morgan Stanley, di Natixis e Société Générale. Banche che avranno il compito di fornire liquidità negli scambi – e che per la loro dimensione rischiano di alimentare anche qualche dubbio sulla formazione di un oligopolio – e che dunque creeranno praticamente moneta.

Se la liquidità apportata darà i suoi frutti, il team riceverà la metà dei guadagni. L’intesa tra le controparti si basa dunque su uno schema di incentivi, per garantire che i contratti siano credibili ed efficienti fin dalla loro nascita.

Il consorzio a cui hanno dato vita Goldman Sachs & CO. si chiama EOS Precious Metals, fondato insieme al trader delle commodities OSTC e allo stesso World Gold Council.

Obiettivo: tentare di superare lo scetticismo sul successo del lancio dei nuovi contratti, che verranno lanciati a giugno.

Di solito – fa notare Reuters – le piattaforme ricorrono a semplici consultazioni quando pianificano nuovi contratti che hanno per oggetto materie prime o strumenti finanziari. In questo caso, tuttavia, l’Lme ha optato per un radicale allontamento dalle pratiche tradizionali.

La posta in gioco, d’altronde, è alta, visto che il mercato vuole avere una fetta di quella torta di scambi sull’oro che a Londra ha un valore di $5 trilioni ogni anno.

L’LME, di proprietà di Hong Kong Exchanges and Clearing, mira a competere in particolare con i mercati Usa CME Group e ICE, che lo scorso mese a Londra hanno lanciato contratti sull’oro. Anche perchè, sembra che le scommesse sull’oro si stiano trasferendo soprattutto in Occidente.