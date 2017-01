FCA e il 2016 da record. Ecco cosa pensa Marchionne di Trump

E’ un Sergio Marchionne soddisfatto e ottimista quello che parla alla conference call con gli analisti, commentando i risultati di bilancio del 2017 di FCA. Marchionne risponde alle domande degli analisti, affrontando non solo la questione della redditivià del gruppo, ma anche quella più scottante delle accuse che sono state lanciate proprio di recente dall’agenzia per la protezione dell’ambiente Usa sulle emissioni inquinanti dei motori diesel. Riferimento anche all’incontro che si è tenuto tra il Donald Trump e i vertici dei colossi dell’auto in Usa. E una precisazione: con Trump lui non ha mai parlato dell’opzione di una fusione tra FCA e GM. “Non ho mai parlato con Trump di questa opzione. La nostra priorità è completare il piano industriale”. Detto questo, una fusione tra le due case automobilistiche creerebbe il “più grande produttore mondiale di auto e camion, con base negli Stati Uniti”.

Ma, a proposito di Trump, quel è il giudizio che Marchionne ha verso la politica economica del nuovo presidente degli Stati Uniti?

Il dirigente afferma di apprezzare “le proposte di Trump e il suo impegno” per il settore automobilistico, e conferma l’impegno a cooperare. “Vogliamo lavorare con Trump”, assicura, sulle nuove norme che intende varare. Il giudizio sulla politica economica di Trump è “complessivamente positivo”. Detto questo, Marchionne ammette di essere preoccupato per i “possibili effetti asimmetrici di uno strumento come i dazi doganali”. Insomma: “Dobbiamo vedere di più del piano economico di Trump, la nostra volontà di seguirlo è chiara”.

Dunque, prima di giudicare, bisogna aspettare per capire “se ci sarà davvero un rimpatrio della produzione di camion negli Stati Uniti” dal Messico. Certo è che, se così fosse, “le conseguenze andrebbero ben oltre Fca e coinvolgerebbero tutta l’industria” automobilistica.

L’AD definisce il 2016 un “anno record” per Fiat Chrysler, aggiungendo che il colosso si sta “muovendo con decisione verso la realizzazione degli obiettivi” del piano industriale.

FCA guarda con fiducia al 2017, prevedendo per l’anno in corso ricavi netti tra 115 e 120 miliardi di euro, un ebit adjusted superiore a 7 miliardi di euro, un utile netto adjusted oltre 3 miliardi di euro e un indebitamento netto industriale inferiore a 2,5 miliardi di euro. E in una nota diramata dall’azienda si legge che “i target per il 2017 confermano la convinzione del Gruppo nel raggiungimento degli obiettivi per il 2018″.

