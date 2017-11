Fca: banche in fila per lo spin-off in borsa di una società del gruppo

Una delle operazioni più appetibili per la quotazione in borsa per l’anno che viene, potrebbe essere quella della “Magneti Marelli”, storico marchio del gruppo italo-statunitense.

L’ipotesi dello scorporo, come già fatto in passato per la “Ferrari”, è stato preannunciato tempo addietro dallo stesso amministratore delegato Marchionne e i rumors si stanno moltiplicando, a cominciare dalle grandi banche d’affari.

Magneti Marelli, polo tecnologico e colosso della componentistica per auto della Holding, con un fatturato da circa otto miliardi di euro di fatturato.

Con la ripresa in atto è un bel segnale per il mercato mondiale, per un settore da sempre considerato trainante per l’intera economia non solo nazionale, soprattutto in vista delle previste novità e metamorfosi produttive a cominciare dall’ibrido.

Potrebbe essere la prima operazione targata 2018 degna di rilievo: chi vivrà vedrà!