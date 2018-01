Fari sulla Bce, prima riunione del 2018 sotto il segno del super-euro

Nessuna decisione di politica monetaria, ma con ogni probabilità una maggiore enfasi nelle parole che Mario Draghi pronuncerà in conferenza stampa sulla forza dell’espansione economica – la più forte in una decade.

Dalla prima riunione del consiglio direttivo della Bce in programma oggi a Francoforte, esperti ed economisti non si attendono dunque novità significative sebbene la pubblicazione delle minute la scorsa settimana avesse in un primo tempo portato a ritenere possibile un cambio alla comunicazione già nella prima riunione del 2018 e provocato un balzo dell’euro sui livelli massimi da tre anni a questa parte.

Proprio il balzo dell’euro, che tratta ieri è salito sopra quota 1,24 sul dollaro, rappresenta tuttavia un motivo in più per calibrare con la massima attenzione ogni qualsiasi modifica al linguaggio della comunicazione Bce, che come Mario Draghi ha ripetuto a più riprese, rappresenta di per se’ uno strumento a pieno titolo di politica monetaria.

“Non ci aspettiamo nuove decisioni di politica monetaria da parte della Bce in occasione della riunione di domani (oggi ndr). Una delle principali conseguenze del rafforzamento dell’euro è l’effetto sulle condizioni monetarie dell’Eurozona, divenute meno accomodanti” ha detto Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, aggiungendo che “Con un apprezzamento dell’euro del 2% da inizio anno e rendimenti obbligazionari più elevati, anche nei mercati dei bond sovrani, le condizioni monetarie sono più restrittive. A dicembre l’inflazione core dell’Eurozona si è attestata solo allo 0,9%, e un tasso di cambio piu’ forte porta a una riduzione dei prezzi delle merci e dei servizi importati, influenzando negativamente l’inflazione. Un tasso d’inflazione piú basso va contro l’obiettivo della Bce e questa è la ragione principale per cui è probabile che l’istituto di Francoforte estenderà il suo programma d’acquisto di titoli oltre settembre 2018. Ciò manterrà la politica monetaria molto accomodante, offrirà un supporto per gli asset rischiosi e impedirà un ulteriore apprezzamento del tasso di cambio, che danneggia le esportazioni.

Per quanto riguarda infine un possibile aumento dei tassi: