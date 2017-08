Facebook si lancia nella Tv online, in arrivo “Watch”

Facebook è pronto a lanciarsi nell’arena della Tv online. E lo farà attraverso Watch. Questo è il nome del nuovo servizio video che offrirà presto, in via sperimentale al pubblico americano, brevi contenuti originali prodotti da società partner come A&E, Major League Baseball e National Geographic ma anche video creati da utenti di Facebook. Il servizio sarà disponibile su mobile, desktop e laptop, ma anche sulle applicazioni Facebook delle smart tv.

L’obiettivo, tenere gli utenti inchiodati il più possibile su Facebook, anche attraverso una strategia ‘social’ con i gruppi di discussione e le condivisioni fra gli amici, e far salire alle stelle il giro d’affari. Secondo EMarketer, Watch dovrebbe aumentare i ricavi pubblicitari del gruppo, che già si porta a casa il 20% degli investimenti complessivi in advertising digitale in America, pari a 83 miliardi di dollari.

Il gigante dei social media dovrà vedersela con altre compagnie che finanziano direttamente contenuti originali, da Snap a Youtube (di Google) ad Amazon a Netflix. Rispetto ad Amazon o Netflix, tuttavia, il social più grande del mondo sembra più orientato ai video brevi progettati per essere condivisi online

L’annuncio è arrivato dal fondatore Mark Zuckerberg, che nel suo profilo ufficiale ha scritto: