Faber: con un Trump così, scommettete contro azioni Usa

Marc Faber, il famoso investitore svizzero, autore del Gloom, Boom & Doom report, è convinto che le posizioni di Donald Trump sull’immigrazione avranno effetti “psicologici” a lungo termine sull’andamento degli asset americani.

Faber, che aveva già sostenuto Trump in campagna elettorale, ha affermato a Cnbc che “chiunque con un cervello” riconsidererebbe le proprie posizioni ottimiste sui titoli americani, considerandoli un porto sicuro. Le immediate reazioni del mercato all’elezione di Trump alla Casa Bianca, del resto, hanno fatto pensare a prospettive rialziste per Wall Street. Oltre al problema della possibile stretta protezionista del mercato americano, va considerato proprio il divieto (per ora valido 90 giorni) di accesso negli Usa per i cittadini di 7 Paesi di religione prevalentemente islamica. Le ripercussioni secondo Faber avrebbero contraccolpi anche sul lungo periodo.

“Penso che questo divieto, psicologicamente, avrà un impatto molto negativo nel lungo termine sul dollaro e sugli asset Usa”, ha dichiarato Faber, già noto per le suo posizioni prevalentemente pessimiste.

Mentre la maggioranza degli investitori si sta muovendo nella direzione esattamente opposta, Faber ritiene il 2017 un anno di future “delusioni”, sul quale sta scommettere al ribasso su dollaro, azioni Usa e sul rialzo dei mercati emergenti.