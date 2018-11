F.P. Journe: Chronomètre Souverain Platinum | Hands On

A cura di Watch Insanity

F.P.Journe è la vera definizione di “classico senza tempo”.

Una delle piu’ importanti caratteristiche delle collezioni e’ che gli orologi F.P. Journe vanno raramente fuori produzione e il Chronometre Souverain ne e’ l’esempio perfetto.

F.P. Journe ha presentato il Chronometre Souverain nel 2005 –si, questa bellezza ha 13 anni- con l’obiettivo di introdurre un orologio completamente diverso all’interno della sua produzione. Per la prima volta il Maestro ha creato un quadrante in argento Guillo che, abbinato alle inconfondibili lancette azzurrate, che indicano ore e minuti, per la prima volta poste al centro del quadrante. I piccoli secondi sono posizionati a tra ore 7 e 8, e la riserva di carica a ore 3.

Stampa e collezionisti sono letteralmente impazziti per il Chronometre Souverain, tanto da aggiudicarsi il premio di Best Men’s Watch al GPHG (Grand Prix d’Horologerie de Geneve) dello stesso anno. Al di sotto dell’apparente semplicita’ del quadrante batte il Calibre 1304, ispirato dai Cronometri da Marina del XIX Secolo.

I due bariletti centrali racchiudono ciascuno una spirale a bassa trasmissione di energia, che fornisce 56 ore di riserva di carica stabile, mentre la corona e’ coassiale allo scappamento. Questa costruzione classica del movimento e’ un altro tributo di François-Paul all’Alta Orologeria Tradizionale del passato.

Il movimento e’ composto per gran parte da oro rosa, decorato a mano con Perlage e Cotes de Geneve.

Il Chronometre Souverain e’ disponibile con cassa da 40mm in platino o oro rosa , e con cinque diverse versioni di quadrante: Argento, Oro, Havana, disponibili presso ogni Retailer ufficiale; Madreperla, Boutique Edition, e Black Lavel, disponibili solo presso le Boutique e gli Espaces F.P.Journe. L’Espace F.P.Journe in Italia si trova a Milano, presso GMT – Great Masters of Time.