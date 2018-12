Evasione, sottratti al fisco oltre 113 miliardi all’anno

L’evasione fiscale continua ad affliggere l’economia italiana: su ogni 100 euro di gettito ben 16 rimangono nelle tasche di chi le tasse non le paga. È la fotografia scattata a fornito la Cgia di Mestre che, elaborando dati Istat 2016 (gli ultimi disponibili) ha fissato a 113,3 miliardi la somma sottratta quell’anno all’erario.

A livello territoriale, le realtà più a rischio sono quelle del Sud: in Calabria la stima di evasione è al 24,2%, in Campania al 23,2%, in Sicilia al 22,2% e in Puglia al 22%. La situazione desta meno preoccupazioni invece nelle regioni del Centro-Nord: in Veneto il tasso di evasione si attesta al 13,8%, nella Provincia autonoma di Trento e in Friuli Venezia Giulia scende al 13,3%, in Lombardia al 12,5% e nella Provincia autonoma di Bolzano al 12%.

Negli ultimi anni, il peso dell’evasione risulta comunque leggermente in calo. Se nel 2016, l’infedeltà fiscale è costata alle casse del fisco 113,3 miliardi di euro, l’anno prima ammontava a 114 miliardi (16,2 euro ogni 100) e nel 2014 a 118,8 miliardi (17,1 euro ogni 100).