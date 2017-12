Evasione: Fisco onnipotente, entra nei sistemi Cloud

ROMA (WSI) – Contrastare le evasioni e le frodi sbirciando anche nello smartphone e tablet. Questa la nuova strada che percorrerà la Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale.

Le linee guida da seguire si trovano al punto cinque della nuova Circolare operativa numero 1/2018 diramata dal Comando generale delle Fiamme Gialle a tutti i reparti, che entrerà in vigore il primo gennaio 2018. In essa si legge:

“È opportuno, in primis richiedere la collaborazione del verificato per l’acquisizione dei documenti memorizzati nel cloud e, in caso di diniego, procedere come segue: 1) estrazione basata sulle credenziali di accesso, 2) accesso ai dati su cloud di utenti privati utilizzando i nomi utente e le password del soggetto sottoposto a verifica, recuperati dai file personali, dalle rubriche di contatti o con altri mezzi di rilevamento”.