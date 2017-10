Evasione fiscale internazionale: nuovo scandalo alle Bermuda

Dopo i Panama Papers e i Malta files un altro scandalo di evasione fiscale internazionale fa tremare vip e super-ricchi di mezzo mondo che hanno portato i loro soldi nelle isole Bermuda. La Appleby, uno dei più grossi studi legali operanti nel ramo dei paradisi fiscali con sede nelle isole Bermuda, avrebbe subito un attacco hacker e i dati su migliaia di società offshore e presunti evasori fiscali internazionali prelevati pronti a finire sui giornali di tutto il mondo.

A darne notizia oggi il quotidiano inglese The Daily Telegraph, che titola “I super ricchi temono che i loro dati finanziari vengano svelati in seguito a un attacco hacker in Bermuda”.

Chi è Appleby? Al pari dello studio Mossack Fonseca dello scandalo dei Panama Papers – che tra l’altro è nuovamente balzato agli onori della cronaca dopo l’uccisione di una giornalista e blogger maltese che indagava sull’archivio di Panama, Daphne Caruana Galizia – lo studio Appleby è stato classificato come uno dei più grandi fornitori di servizi legali offshore al mondo per numero di avvocati e vanta circa 800 collaboratori, tra cui esperti legali e specialisti professionali e uffici sparsi tra delle Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Mauritius e Seychelles, oltre a una presenza in quattro centri finanziari internazionali: Londra, Hong Kong, Shanghai e Zurigo.

Tra i suoi clienti istituzioni finanziarie e società dell’Ftse 100 e della classifica Fortune 500. Lo studio legale ha avvisato i suoi clienti con un comunicato in cui difende il suo operato legale.