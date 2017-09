Eurozona, si stima una crescita dello 0,7% nel terzo trimestre

Il terzo trimestre si è chiuso in bellezza per l’economia dell’area euro. Il settore privato, in particolare, ha registrato un miglioramento delle attività a settembre. Lo dicono i dati dei sondaggi PMI pubblicati da IHS Market.

Gli autori del rapporto sul settore terziario e manifatturiero della regione segnalano che la crescita economica dell’Eurozona ha accelerato il passo nel terzo trimestre, registrando una performance dello 0,1% migliore rispetto al secondo trimestre.

L’economia ha concluso l’estate con una buon miglioramento delle attività economiche, su tutti i fronti. Gli indici PMI segnalano un “impeto rinnovato dei tassi” di crescita, produttività, domanda e occupazione.

Come sottolineato da Chris Williamson, chief business economist di IHS Markit, l’economia dovrebbe di conseguenza mostrare un aumento del PIL dello 0,7% nel terzo trimestre, con l’andamento che promette bene anche per una performance dell’economia robusta alla fine dell’anno.

Il settore manifatturiero è cresciuto nella maggior parte delle aree dell’Eurozona. L’indice PMI dell’area euro del comparto è salito a 58,2 punti a settembre dopo i 57,4 punti di agosto. Battute le attese, che erano per un risultato pari a 57,1 punti. Si tratta delle stime flash.

La crescita ha visto un’accelerazione anche nel settore dei servizi, con l’indice PMI si attesta a 55,6 punti il mese in corso, sopra il livello di 54,7 registrato il mese precedente. Gli economisti puntavano su un punteggio invariato rispetto al mese antecedente.

La forza relativa di entrambi i settori ha permesso all’indice composito di portarsi a quota 56,7 punti, anche in questo caso facendo meglio delle previsioni e del computo di agosto (55,7 punti).

Guardando alla prova dei singoli paesi, la Germania ha confermato di meritare l’etichetta di potenza industriale mondiale in settembre, un mese nel quale il settore manifatturiero ha registrato la performance migliore da oltre sei anni.