Eurozona, bomba ad orologeria sulle banche

Nonostante i risultati degli stress test effettuati dalla BCE, le banche dell’eurozona sono calate drasticamente sul mercato azionario e l’indice delle banche europee è diminuito del 25% nonostante le raccomandazioni rialziste da quasi tutti i broker.

Gli utili deludenti, il rischio crescente nella zona euro e nei loro mercati di diversificazione come le economie emergenti, i margini deboli del reddito netto e il basso rendimento del capitale netto tangibile sono fattori che hanno contribuito alla debole performance delle banche europee. Da qui gli investitori esprimono forti dubbi sulle stime di consensus per il 2019.

Le banche dell’Eurozona hanno fatto un buon lavoro nel rafforzamento della loro struttura del capitale, raggiungendo quasi un aumento dell’1% annuo del patrimonio di base Tier 1. Ma la domanda è se questo miglioramento sia sufficiente.

Due i fattori che pesano: gli oltre 10 miliardi di euro di Coco bond, ossia i COnvertible COntingent Bond – debiti che diventano capitale all’occorrenza, quando, per esempio, il core tier 1 ratio, il maggiore indicatore della solidità patrimoniale delle banche, scivola sotto una soglia prefissata – rischiosi inclusi nel calcolo del capitale di base e il volume totale di crediti in sofferenza nell’Unione europea ancora pari a circa 900 miliardi di euro, ben al di sopra dei livelli pre-crisi, con un rapporto di fornitura di solo il 50,7%, secondo la Commissione europea. Sebbene il rapporto sia sceso al 4,4%, in calo di circa 1 punto percentuale su base annua, il dato assoluto rimane elevato e il rapporto di accantonamento è troppo esiguo. Un rischio che in gergo finanziario è chiamato ” The Eurozone Banks’ Trillion Timebomb” ossia la bomba a orologeria di un trilione per le banche della zona euro e che si riferisce all’indice MSCI Europe Bank che tocca una capitalizzazione di mercato totale di circa EUR 790 miliardi.