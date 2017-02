Eurostoxx continua la salita

Ebbene è arrivato il momento dopo due mesi a Capo Verde di rientrare in Italia, sarà dura abituarsi nuovamente al freddo Italiano del Lago Maggiore, anche perché le previsioni sono ancora di neve, dopo i 30 gradi di Capo … ma si sà, ogni cosa inizia per finire.

Certo non sono mancate giornate di vento e le mareggiate imponenti come piacciono a me ed alle atre centinaia di surfisti che vengono in questo paradiso Oceanico.

Non sono mancate mangiate e bevute in bella compagnia con vini Italiani e Sud Africani, che devo dire sono molto buoni.

Ora un mese di freddo ci servirà per incoraggiarci a stare in casa, o in ufficio, a fare Trading per tutto Febbraio e poi da metà Marzo si riparte per Barcellona, dove con lo staff di Rating & Consulting staremo per diversi mesi.

Chiunque dei nostri Utenti voglia venirci a trovare è il ben accetto, se avremo abbastanza adesioni organizzeremo anche una settimana di corso a mercati aperti “all Inclusive” e questa volta il tutto compreso sarà anche di divertimento.

Passando al future dell’ Eurostoxx nonostante le discese di questi giorni la tendenza di fondo è rialzista ed il primo target del rialzo batte ancora a quota 3.500 come evidenziano i canali di lungo periodo.

Il ciclo Annuale Fusion è ancora ampiamente rialzista , come evidenziato dall’ indicatore di ciclo (Rosso), i prezzi hanno fatto un perfetto pull back che dovrebbe combaciare con il minimo del ciclo Mensile.

Ovviamente se la trend line di lungo periodo fosse rotta al ribasso lo scenario cambierebbe, cosa comunque molto poco probabile.

Il nostro algoritmo di Taylor sul medio lungo periodo ripropone il target dato dai canali in una precedente immagine.

