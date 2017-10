Europa nel mirino del fondo hedge Elliott

Elliott Management, il fondo hedge gestito dal miliardario Paul Singer, guarda con sempre maggiore interesse ad aziende europee. Lo dimostra la notizia dell’acquisizione di una quota del produttore di dispositivi medici britannici Smith & Nephew. La notizia riportata dall’agenzia Bloomberg ha mandato in orbita il titolo del gruppo d’oltremanica, che in mattinata sale del 5% circa.

Al momento non è dato sapere quale sia la quota rilevata e quali siano i piani di fondo per l’azienda. Quello che è certo e che Elliott ha rifiutato di commentare i rumors mentre un portavoce di Smith & Nephew ha tagliato corto, dicendo di non voler commentare “voci o speculazioni e non facciamo commenti sull’identità dei nostri investitori, tranne quelli pubblicamente divulgati”.

Le notizie è arrivata il giorno dopo che il numero uno di lunga data, Olivier Bohuon, ha annunciato di voler andare in pensione il prossimo anno.

Nel dettaglio dei titoli Smith & Nephew, alcuni esperti di analisi tecnica dell’Ufficio studi di Teleborsa fanno notare che:

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smith & Nephew evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Smith & Nephew rispetto all’indice. Lo scenario tecnico di Smith & Nephew mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.388,7 centesimi di sterlina (GBX) con area di resistenza individuata a quota 1.405,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.381,3.

Quello che è certo è che il fondo Elliott è famoso per “far tornare in vita” azioni dimenticate dal mercato. Per oggi “la magia” sembra aver funzionato anche con Smith & Nephew.