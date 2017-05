Euro e Borse giù, salgono chance Grexit e ingovernabilità in Italia

Borse ed euro sotto pressione dopo che i media tedeschi hanno scritto che la Grecia potrebbe rinunciare alla prossima tranche di finanziamenti se i creditori non riescono a trovare un accordo per alleggerire il debito, ristrutturandolo. Le Borse asiatiche sono state condizionate dalla chiusura di alcuni mercati regionali e da quelle di Londra e New York ieri per le festività in Regno Unito e Stati Uniti. Sul Forex la moneta unica ha perso lo 0,2% a $1,1136 facendo segnare la terza seduta di fila in calo dopo che il presidente della Bce Mario Draghi ha ribadito che c’è ancora bisogno di stimoli monetari.

La settimana scorsa i ministri delle Finanze dell’area euro non sono ancora riusciti a trovare un accordo con l’Fmi sul piano di ristrutturazione dell’enorme debito greco, giudicato insostenibile dalla maggior parte degli analisti e dallo stesso fondo di Washington. L’Fmi ha già fatto sapere che parteciperà al nuovo piano di bailout sono nel caso in cui verrà dimostrata la sostenibilità del debito. Tutto si deciderà a l prossimo meeting di giugno, anche perché a luglio Atene rimarrà senza soldi nelle casse statali.

“Se la Grecia rinuncia a questa tranche di aiuti la probabilità di un default aumenterebbe in maniera esponenziale, riaprendo la discussione circa una uscita della Grecia dall’Eurozona“, osserva a Business Insider James Woods, global investment analyst di Rivkin. Intanto a pesare sull’euro sono anche gli ultimi sviluppi politici in Italia: dopo l’ok del MoVimento 5 Stelle al modello elettorale tedesco, un proporzionale puro, con soglia di sbarramento al 5%, salgono le possibilità che si tengano le elezioni anticipate già questo autunno. Il paese è diviso in tre e c’è il forte rischio di ingovernabilità.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.