EUR-USD si avvicina una grande svalutazione del dollaro…

Oggi vorrei focalizzare l’attenzione sul cambio Euro Dollaro, che sta sviluppando un canale laterale di accumulazione, da ormai quasi due anni.

Che sia un canale di accumulazione (e non di distribuzione), lo possiamo stabilire senza dubbio dal ciclo Quinquennale, evidenziato nell’immagine, che si trova in una situazione di minimo , in fase di inversione.

Il ché non vuol dire che il mercato girerà immediatamente nei prossimi giorni, ma che nel prossimi due tre anni lo scenario sarà di una svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro.

Il quando inizierà questa svalutazione del dollaro cercheremo di analizzarlo ora , certo è che nell’ottica di un investimento a due anni i prezzi correnti sono ottimi per acquistare Euro.

E se il mercato dovesse scendere ancora, sarebbe una ulteriore opportunità di acquisto.

Non si può fare a meno di notare una lingua perfetta che si è appena conformata, evidenziata sulla linea verde…

Scalando di due cicli si può riscontrare il ciclo Annuale, anch’esso in zona di minimo.

Come anche il ciclo Intermestrale (durata circa 105 gg) che ha già fatto il minimo ed è in deciso trend rialzista, prossimo target 1,1200.

Target che sarebbe confermato anche dai canali Annuali, i quali evidenziano il minimo del ciclo Intermestrale come possibile minimo anche del ciclo Annuale.

Ovviamente un ulteriore test secondario sarebbe possibile, ma ce ne sono già stati tre, potrebbero essere sufficienti.

La discriminante ora sarà sul massimo del ciclo Intermestale , evidenziato dal Dna , a quel livello potremo sapere se ci sarà un ulteriore test o meno.

Ad ogni modo fino ad area 1.1000 ora dovrebbe essere salita.

