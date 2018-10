Etica investe senza carbonio con il fondo Impatto Clima

Affrontare il problema del cambiamento climatico è sempre più urgente. Lo si può fare anche mediante investimenti sostenibili che puntano allo sviluppo di un’economia a basso impatto di carbonio. Come Etica Impatto Clima, il nuovo fondo bilanciato proposto da Etica sgr che investe in titoli emessi emessi da aziende e Stati caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale, con un particolare focus sulle tematiche legate allo sviluppo di un’economia low carbon.

Il fondo investe fino a un massimo del 60% del portafoglio in azioni appartenenti prevalentemente ai mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione europea, Nord America e Pacifico. Il fondo investe inoltre in obbligazioni di emittenti sovrani, organismi internazionali, obbligazioni societarie e green bond, appartenenti prevalentemente ai mercati regolamentati dell’area euro. Etica Impatto Clima prevede, oltre alle due classi ad accumulazione (R) retail ed (I) istituzionale, anche la classe a distribuzione dei proventi (RD). ). Il benchmark è rappresentato per il 50% dall’indice Msci World Net Total Return (in Euro), per il 30% dall’indice JP Morgan Emu e per il restante 20% dall’indice Ice BofAML Euro Treasury Bill. Non sono previste commissioni di ingresso, performance, switch o di uscita. Fino al 31 gennaio 2019 i diritti fissi sono azzerati.

“Etica sgr conferma la sua attenzione a tematiche socio-ambientali e il suo impegno per una finanza sostenibile”

dichiara Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica sgr.