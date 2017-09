Enti locali: i conti non tornano, debiti per 121 miliardi di euro

Una voragine di 121,1 miliardi di euro. A tanto ammonta il debito complessivo degli enti locali secondo l’ultima fotografia scattata dal Tesoro, che risale allo scorso aprile. Poca cosa – si legge in un articolo della Stampa – se paragonata da rispetto alla montagna del debito pubblico ormai vicino a quota 2300 miliardi, ma pur sempre un bel macigno sui conti di Regioni, Province e Comuni.

Se di colpo, per assurdo – si legge nell’articolo – i cittadini dovessero farsi carico dei debiti delle loro amministrazioni locali, per smaltire i 121 miliardi il conto procapite sfiorerebbe i 2mila euro, 1.998,88 per la precisione secondo le stime del Mef. Con punte altissime in Valle d’Aosta e nel Lazio, dove il conto sale rispettivamente a quota 5.335 e 5.012 euro. Nel primo caso lo stock ammonta a oltre 676 milioni di euro da dividere per 126.869 abitanti, nel secondo invece si parla di ben 29,56 miliardi di euro a fronte di una popolazione di 5,89 milioni di persone.