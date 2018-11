Ennio e Massimo Doris (Banca Mediolanum): “Ecco il vero problema dell’Italia”

In occasione del World Business Forum, l’evento organizzato da WOBI, Wall Street Italia ha intervistato Ennio Doris,(nella foto), presidente del CDA di Banca Mediolanum, che ci ha spiegato come è cambiato il risparmio delle famiglie italiane e non solo.

“Il risparmio del pianeta è a disposizione di tutti, quindi ci si muove cercando di essere attraenti per questo risparmio. Con una legge di stabilità che prevede solo spese e non è davvero espansiva è ovvio che il mercato non ci creda“.

“A volte la pancia prende il sopravvento sulla testa“. Ci spiega, invece, Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che parla dell’attuale situazione del mercato: