Eni risponde alla crisi con sette progetti record

Per rispondere al meglio ai tre grandi shock che hanno investito nell’ultimo triennio il settore dell’energia – crollo dei consumi di gas in Europa, calo della domanda di petrolio in Europa e del margine di raffinazione e la caduta del prezzo del petrolio – Eni ha deciso di avviare un processo di trasformazione e ristrutturazione dell’azienda, investendo nelle tecnologie, nelle sue persone e nella capacità di valorizzare i propri asset.

Tre i pilastri su cui ha lavorato la società del cane a sei zampe:

trasformazione dell’azienda in una società oil&gas integrata;

integrata; ristrutturazione del mid-downstream – vi rientrano tutte le attività di trasporto e stoccaggio degli idrocarburi, mentre il processo di raffinazione del greggio nei derivati, mentre la distribuzione e la vendita sul mercato dei prodotti raffinati sono attività downstream;

rafforzamento del business upstream, il settore chiave di Eni, ossia l’attività di scoperta ed estrazione del greggio, per renderlo competitivo anche in uno scenario di prezzi bassi.

I sette progetti record di Eni

Sono sette i progetti realizzati da Eni tutti accomunati da un solo fattore, ossia l’essere andati in produzione in tempi da record, tutti progetti realizzati, o in fase di realizzazione, attraverso importanti risparmi di tempo e di costi. Come? Il segreto è stato svolgere in simultanea attività di analisi propedeutiche allo sviluppo, fin dalle prime fasi della campagna esplorativa, grazie a strumenti tecnologici chiave, essenziali per la gestione dell’incertezza.

Ecco di seguito i progetti record di Eni: