Emergenza migranti, Italia chiude i porti

“Siamo in queste ore alle prese con la difficile gestione dei flussi migratori. Un Paese intero si sta mobilitando, si sta impegnando per governare i flussi e per contrastare i trafficanti. Non per soffiare sul fuoco ma per chiedere al alcuni paesi europei di smetterla di girare la faccia dall’altra parte perchè questo non è più sostenibile”, ha aggiunto ieri il premier Paolo Gentiloni intervenendo al congresso della Cisl.