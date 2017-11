Elezioni Sicilia, sconfitta Pd potrebbe far slittare il voto maggio

ROMA (WSI) – In Sicilia il nuovo governatore della regione è Nello Musumeci, candidato del centro destra che conquista il 39,7% delle preferenze, seguito dal candidato del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri che si ferma al 34,7%. Lo stesso Cancelleri parla di una vittoria, quella di Musumeci e del centrodestra, contaminata dagli impresentabili.

Non chiamerò il vincitore Musumeci, perché dovrei telefonare ai veri vincitori che sono i Genovese e i Cuffaro.

Il riferimento di Cancelleri è a Luigi Genovese, candidato di Forza Italia e figlio del condannato in primo grado Francantonio, e agli uomini dell’ex governatore Totò Cuffaro condannato in via definitiva per favoreggiamento alla mafia che figurano nelle liste del candidato del centrodestra. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, non è affatto entusiasta del risultato visto che per portare avanti Musumeci ha dovuto stringere nuovamente alleanze con Fratelli d’Italia e la Lega di Salvini e nonostante ciò non è riuscito a sfondare l’asticella del 20%.

Ma ancora più delusi sono gli elettori del Partito democratico visto che il loro candidato governatore, Fabrizio Micari, si piazza al terzo posto ottenendo solo il 18,5% dei consensi. Una sconfitta che brucia e parecchio e che potrebbe spingere il Quirinale a posticipare le elezioni anziché a marzo a maggio sempre se lo chiede il governo o Renzi, come scrive Il Corriere della Sera.