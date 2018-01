Elezioni, Renzi gioca l’asso canone Rai: “Va abolito, tassa brutta”

ROMA (WSI) – La campagna elettorale entra nel vivo e ancora una volta il primo attacco riguarda una delle tasse più odiate dagli italiani, il canone Rai. Il segretario del Pd Matteo Renzi lancia la sua abolizione, parlando di una tassa brutta.

Come scrive Repubblica, Renzi presenterà la sua proposta nella prossima direzione del Partito Democratico. Una vera e propria marcia indietro quella di Renzi che nella scorsa legislatura aveva inserito il canone Rai in bolletta al fine di farlo pagare a tutti. Ma come potrà cancellare il canone? Come scrive Repubblica:

“Per rendere il progetto sostenibile nella fase transitoria lo Stato dovrà supplire al canone trasferendo tra un miliardo e mezzo e due miliardi all’anno alla Rai”.

I mancati introiti dovrebbero essere compensati da un aumento degli incassi pubblicitari considerando che nella proposta di Renzi si prevede anche una rivisitazione dei tetti pubblicitari che penalizzano l’emittente pubblica nazionale rispetto alle concorrenti private.

La cancellazione del canone Rai non è vista di buon occhio da altri esponenti del Pd, primo fra tutti Carlo Calenda: